В Севастополе безработный убил оператора зала игровых автоматов
12:53, 06 января 2009Крым
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Украл выручку и сбежал
В Севастополе безработный мужчина убил женщину - оператора зала игровых автоматов частного предприятия.
Как сообщает сегодня пресс-служба МВД Украины, оператора нашли мертвой с травмой головы в помещении зала игровых автоматов.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 23-летний местный житель без постоянного места работы.
Предварительно установлено, что он вечером перед Новым годом причинил смертельные телесные повреждения оператору, похитил 1,2 тыс. грн. выручки и убежал.
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