В Севастополе безработный убил оператора зала игровых автоматов

В Севастополе безработный мужчина убил женщину - оператора зала игровых автоматов частного предприятия.

Как сообщает сегодня пресс-служба МВД Украины, оператора нашли мертвой с травмой головы в помещении зала игровых автоматов.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 23-летний местный житель без постоянного места работы.

Предварительно установлено, что он вечером перед Новым годом причинил смертельные телесные повреждения оператору, похитил 1,2 тыс. грн. выручки и убежал.