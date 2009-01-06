В Севастополе безработный убил оператора зала игровых автоматов

12:53, 06 января 2009
Крым
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Украл выручку и сбежал

В Севастополе безработный мужчина убил женщину - оператора зала игровых автоматов частного предприятия. 

Как сообщает сегодня пресс-служба МВД Украины, оператора нашли мертвой с травмой головы в помещении зала игровых автоматов.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 23-летний местный житель без постоянного места работы. 

Предварительно установлено, что он вечером перед Новым годом причинил смертельные телесные повреждения оператору, похитил 1,2 тыс. грн. выручки и убежал.

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