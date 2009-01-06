В Крыму напали на полузащитника сборной Украины по футболу

В Симферополе совершено нападение на полузащитника футбольной команды «Таврия» и национальной сборной Украины по футболу Дениса ГОЛАЙДО.

Как заявил по телефону корреспонденту УНИАН руководитель службы по связям с общественностью спортивного клуба «Таврия» Борис ЛЕВИН, инцидент произошел «в первых числах этого года».

Согласно сообщению пресс-службы СК «Таврия», двое неизвестных напали на Д.ГОЛАЙДО в вечернее время неподалеку от его дома. «Напали на него, по всей видимости, с целью ограбления», - говорится в сообщении. Футболист при падении упал «на только-только залеченную после перелома левую ключицу». В сообщении отмечается, что Д.ГОЛАЙДО удалось вырваться и убежать от нападавших.

Как сообщил Б.ЛЕВИН, футболиста после происшествия доставили в больницу. «Медики квалифицировали в том же месте перелом (ключицы), но менее сложный, чем был первый», - отметил руководитель службы по связям с общественностью спортклуба «Таврия».

Ориентировочный срок реабилитации футболиста – полтора месяца, сообщили в пресс-службе спортклуба.

Заявление по данному факту подано в Киевский райотдел милиции Симферополя, добавил Б.ЛЕВИН.

В райотделе УНИАН сообщили, что в настоящее время проводится проверка. «Для того чтобы возбудить уголовное дело, нужен состав преступления: грабеж или еще что-то, или средней тяжести телесные повреждения и так далее. Сейчас проводится проверка, решается вопрос – что там будет, какие там телесные повреждения. Если легкие, то не будет возбуждаться уголовное дело, если там другое что-то – значит, будет возбуждаться», - сообщили в милиции.