Крымские ТЭЦ снижают потребление природного газа

На крымских теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и крупнейших предприятиях Крыма приняты меры по снижению потребления природного газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров Крыма.

«Крымские ТЭЦ (Симферопольская, Камыш-Бурунская, Сакская) приняли меры для снижения потребления природного газа. Они работают по комбинированному циклу выработки электрической энергии на тепловом потреблении», - говорится в сообщении.

«Крупнейшие крымские предприятия также приняли меры для снижения потребления природного газа», - добавили в крымском правительстве. Так, по данным Совмина, закрытое акционерное общество «Крымский Титан» с 5 января ограничило потребление природного газа «до уровня технологической брони», а открытое акционерное общество «Крымский содовый завод» подготовило «мазутное хозяйство» для перехода на режим работы резервным видом топлива.

В настоящее время в АР Крым работает 801 котельная - 100% от имеющегося количества, отопительный сезон проходит нормально, говорится в сообщении крымского Совмина.