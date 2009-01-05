Два человека сгорели в Крыму

10:10, 05 января 2009
Крым
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В больницу временно отселили 14 граждан

Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме в поселке Багерово Ленинского района Крыма. 

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел в 06:00 4-го января в квартире на втором этаже.

В 08:00 три отделения Государственной пожарной охраны МЧС локализовали пожар, а в 12:05 ликвидировали его.

14 жителей дома временно отселили в поселковую больницу.

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