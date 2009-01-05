Город-побратим передал гуманитарную помощь Евпатории

Жители города Людвигсбург (Германия) передали гуманитарную помощь евпаторийцам, пострадавшим в результате взрыва в доме №67 по улице Некрасова.

Общество друзей Евпатории вместе с жителями города-побратима собрали для пострадавших пять тысяч евро и необходимые медикаменты.

Груз доставил в Евпаторию житель Людвигсбурга Томас КЕМПЕ. Он передал жителям Евпатории соболезнование от жителей города-побратима и обер-бургомистра Вернера ШПЕЦА, сообщает городской портал Каламит.

Как сообщалось, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.