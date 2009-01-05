Русская община хочет сорвать открытие поста США в Крыму

Русская община Крыма расценивает как провокацию, направленную против Российской Федерации, намерение открыть в Симферополе «пост присутствия» Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в заявлении Думы Русской общины Крыма.

«Нетрудно догадаться, что речь в данном случае идёт о создании в Крыму, под «дипломатической крышей», американского разведывательного центра, деятельность которого будет направлена против Черноморского флота России, являющегося важным фактором сдерживания в реализации агрессивных замыслов и планов, направленных на втягивание Украины в структуру военно-политического блока НАТО», - говорится в документе.

Русская община Крыма заявляет о начале «всекрымской патриотической акции протеста», цель которой - сорвать «провокацию, направленную против России». «Русская община Крыма обращается к представителям патриотических сил Крыма и Восточной Украины с призывом поддержать всекрымскую акцию протеста, призванную предотвратить открытие в Крыму американского разведцентра», - отмечается в заявлении.

Русская община Крыма считает, что без согласования с крымским парламентом Министерство иностранных дел Украины не имеет право принимать решение об открытии представительства США в Симферополе. «Русская община Крыма будет инициировать принятие Верховным Советом Крыма решения с требованием заблокировать любую возможность для открытия в Крыму так называемого «поста присутствия» США», - обещает организация.

Как сообщалось, 19 декабря 2008 года министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и госсекретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

Документом, в частности, предусмотрено открытие в Крыму представительства США.

*** Русскую общину Крыма возглавляет первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ.