Керчане за три минуты съели 1890 пирожных
20:09, 01 января 2009Крым
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Некоторые еще и игрушки получили
Жители Керчи за три минуты разобрали по кусочку новогодний торт.
Торт в этом году состоял из 1890 пирожных. Тортом угощали на главной площади Керчи.
В некоторых из пирожных были спрятаны жетоны (всего 20 жетонов), по которым можно было получить мягкие игрушки, сообщает портал Керчь - это мой город
Как известно, традиции угощать 1 января керчан сладостями уже не один год.
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