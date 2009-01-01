Керчане за три минуты съели 1890 пирожных

Жители Керчи за три минуты разобрали по кусочку новогодний торт.

Торт в этом году состоял из 1890 пирожных. Тортом угощали на главной площади Керчи.

В некоторых из пирожных были спрятаны жетоны (всего 20 жетонов), по которым можно было получить мягкие игрушки, сообщает портал Керчь - это мой город

Как известно, традиции угощать 1 января керчан сладостями уже не один год.