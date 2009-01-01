Из-за петард один крымчанин получил ожоги

В Феодосийском регионе Крыма 28-летний мужчина при неосторожном обращении с пиротехническими изделиями получил ожоги лица, шеи и кистей рук.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел вечером 31 декабря в пгт Приморский.

Прибывшие медики предоставили первую медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали его в травматологическое отделение Феодосийской больницы. Состояние мужчины - удовлетворительное.

Кроме того, как сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, вечером 31 декабря факт травмирования граждан в результате использования пиротехнических изделий зафиксирован в Саках.

27-летний житель Сакского района обратился за медицинской помощью в больницу. Мужчине поставили диагноз «травматическая ампутация 3-го, 4-го и 5-го пальцев левой кисти руки, рваная рана левой кисти руки». Как объяснил пострадавший, телесные повреждения он получил по собственной неосторожности в результате взрыва петарды.