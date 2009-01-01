Почти 1/4 украинцев надеется: в 2009-м жизнь изменится к лучшему

Почти четверть жителей Украины (22%) надеются, что в 2009 году их жизнь будет меняться к лучшему.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг».

В частности, 4% опрошенных считают, что их жизнь в корне будет меняться к лучшему, 18% считают, что их жизнь немного улучшится. По мнению 39%, их жизнь в 2009 году существенно не изменится, 19% считают, что их жизнь немного ухудшится, а 11% считают, что их жизнь значительно ухудшится.

Отвечая на вопрос, насколько респонденты довольны тем, как складывалась их жизнь в 2008 году, 13% сказали, что совсем неудовлетворены, 26% скорее не довольны, 39% в равной мере как довольны, так и не довольны, 19% скорее довольны своей жизнью и 2% полностью довольны.

Опрос проводился с 8 по 20 декабря 2008 года. Всего опрошено 2097 респондентов. Погрешность выборки составляет 1,31-2,18%.