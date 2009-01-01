Украина вводит в оборот памятную монету «Год Быка» (фото)

Национальный банк Украины вводит в оборот памятную монету «Рік Бика» из серии «Східний календар» с 5 января 2009 г.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Номинал монеты – 5 грн., монета изготовлена из серебра 925-й пробы, качество чеканки – «пруф», масса – 15,55 г, диаметр – 33 мм, тираж – до 15 тыс. штук, группа монеты рифленая.

На аверсе монеты в обрамлении стилизованного растительного орнамента размещены надписи: «Національний банк/України/5/гривень»; вверху – Малый государственный герб Украины, внизу – год чеканки монеты 2009, а также обозначение металла, его пробы, массы в чистоте и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты в обрамлении стилизованного растительного орнамента изображен бык (в его глазах два рубина массой по 0,01 карата). Над этой композицией и под ней размещены фигурки всех 12 символов восточного календаря.

Авторы эскизов – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК, авторы моделей – Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Владимир АТАМАНЧУК.