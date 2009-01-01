Прикарпатье предоставило 100 тыс. грн. помощи евпаторийцам

Прикарпатье предоставило 100 тыс. грн. помощи пострадавшим от взрыва в жилом доме в Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Руководство области также выразило свои искренние соболезнования всем пострадавшим от взрыва дома по улице Некрасова, 67.

«Прикарпатье помнит помощь, которая поступила в область от Автономной Республики Крым на преодоление последствий июльского наводнения, – говорится в сообщении пресс-службы ОГА. – Сейчас, когда крымчанам необходима наша помощь и поддержка, прикарпатцы просто не имели морального права остаться равнодушными».

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва 24 декабря в доме в Евпатории погибли 27 человек. МЧСникам удалось спасти 21 человека.