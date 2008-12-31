Отравление угарным газом в Крыму: один человек погиб и двое в больнице

В Ленинском районе Крыма в результате отравления угарным газом один человек погиб и двое доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне из-за закрытой заслонки печного отопления.

В результате несчастного случая погибла женщина, 1957 года рождения. С диагнозом «отравление угарным газом» 25-летняя женщина госпитализирована в терапевтическое отделение Ленинской центральной райбольницы, а 6-летняя девочка – в реанимационное отделение. Потерпевшая женщина находилась в состоянии средней степени тяжести, ребенок – в тяжелом состоянии.