В Севастополе закупили школьные автобусы для сел

В Севастополе по программе «Сельский школьный автобус» получено 6 автобусов, в том числе 2 машины марки «Богдан» - для школ сел Орлиное и Андреевка - в канун Нового года.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, председатель ГГА Сергей КУНИЦЫН по этому поводу отметил: «хотя и были сомнения в реализации этой целевой программы, но автобусы мы все-таки получили. Это значит одно: кризис не помеха, если поставлена четкая задача и приложены все усилия для ее реализации».

Также по информации пресс-службы, как сообщил начальник управления образования и науки Севастопольской ГГА Николай ЧЕРБАДЖИ, автобусы - «не единственный новогодний подарок нашим школам, город получил 130 новых компьютеров для оборудования 13 компьютерных классов». Это, по его словам, «вторая волна» компьютеризации севастопольских школ. Теперь основная задача - стопроцентное подключение детских образовательных учреждений к сети Интернет.