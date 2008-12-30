Представительство Ющенко в Крыму забросали калошами (фото)

Коммунисты сегодня в Симферополе, возле Представительства Президента Украины в Крыму, провели акцию в знак протеста против резкого падения социального уровня жизни украинского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины.

«Виктор ЮЩЕНКО обещал создать дополнительно миллион рабочих мест – а при нем сократилось 3 миллиона. Обещали повысить минимальную заработную плату – не выполнили», – заявили участники акции.

В ходе акции протестующие «преподнесли» Президенту и премьеру страны новогодние «подарки» от народа - рваные туфли, сапоги и другие старые и изношенные вещи. Всё это коммунисты вывалили под двери Представительства Президента в Крыму.

Фото коммунистов