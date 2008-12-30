Тимошенко отменила поездку в Крым

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила запланированную на сегодня поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров страны, поездка отменена в связи с важными государственными делами.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.