Состояние отрасли ЖКХ становится национальной угрозой Украины
12:42, 30 декабря 2008Крым
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Мэр Евпатории за реформирование
Состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства Украины становится национальной угрозой страны, считает мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ДАНИЛЕНКО заявил в эфире местного радио «Альфа».
«Состояние этой отрасли (ЖКХ) становится национальной угрозой, - сказал мэр Евпатории. – Всё прогнило, каждый год латается, но это происходит на уровне каких-то текущих ремонтов».
А.ДАНИЛЕНКО считает, что отрасль нуждается в серьезном реформировании. Мэр Евпатории призвал Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины уже сейчас заняться «выбиванием целевых субвенций, чтобы хотя бы по отдельным направлениям наводился порядок».
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