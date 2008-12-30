Состояние отрасли ЖКХ становится национальной угрозой Украины

Состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства Украины становится национальной угрозой страны, считает мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ДАНИЛЕНКО заявил в эфире местного радио «Альфа».

«Состояние этой отрасли (ЖКХ) становится национальной угрозой, - сказал мэр Евпатории. – Всё прогнило, каждый год латается, но это происходит на уровне каких-то текущих ремонтов».

А.ДАНИЛЕНКО считает, что отрасль нуждается в серьезном реформировании. Мэр Евпатории призвал Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины уже сейчас заняться «выбиванием целевых субвенций, чтобы хотя бы по отдельным направлениям наводился порядок».