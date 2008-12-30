Администрация Севастополя подала в суд на горсовет

Севастопольская городская государственная администрация обратилась в суд по поводу бездеятельности Севастопольского городского совета в вопросах тарифной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на пресс-конференции.

«Тарифы вообще не рассматриваются. Их ну хотя бы рассмотрели, обсудили на сессии. Просто отсылаются назад, не включаются в повестку дня. Я считаю, это политическое преступление», - сказал он.

По мнению С.КУНИЦЫНА, «сегодня позиция городского совета в вопросе тарифов - это равнодушие. Я готов был принять удар на себя и издать распоряжение. Но правовая база не позволяет это сделать. Если бы горсовет передал нам права на эту составляющую, как у нас есть права устанавливать тариф на проезд в транспорте, мы бы нашли формулу, хотя бы не для населения, а для прочих потребителей. Почему мы, извините, должны оставлять тарифы, составляющие 30% себестоимости, для ресторанов, других учреждений? Почему коммерческие структуры должны жить за счет бюджета? Ну это же самая что ни на есть глупость».

С.КУНИЦЫН добавил: «И только после пятого рассмотрения в прошлую пятницу на заседании антикризисной группы, вроде бы, есть понимание, что может, на очередной сессии, 20 января, рассмотрят вопрос тарифов для «прочих потребителей». Но когда референдум по недоверию КУНИЦЫНУ надо было провести - собирались за сутки (на внеочередную сессию горсовета). А как при минус 9 градусов отапливать жилые дома, больницы и так далее?».

По его мнению, подобное поведение горсовета - это «преступная безответственность, по-другому не могу говорить».

«На заседании городской антикризисной группы я говорил заместителю председателя горсовета: делегируйте полномочия или передайте права. Но нет. Что нам остается? Мы подали в суд на бездеятельность. И я надеюсь, в ближайшее время будет решение», - сказал председатель горгосадминистрации и добавил, что не может «400-тысячный город в силу амбиций подставлять».

Как сообщал УНИАН, горадминистрация Севастополя в течение полугода неоднократно обращалась к горсовету с предложением поднять тарифы на коммунальные услуги в 2-3 раза, мотивируя тем, что коммунальные предприятия работают в убыток и что в этом году на покрытие их расходов было выделено 140 млн. грн., а в 2009 году для этого потребуется уже 360 млн. грн.