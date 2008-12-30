Пострадавших от взрыва в Евпатории переселят в 10-х числах января

Жители первого, второго и третьего подъездов пострадавшего от взрыва пятиэтажного 6-подъездного дома №67 по улице Некрасова в Евпатории будут переселены в новые квартиры «в пределах десятых чисел января».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО заявил в эфире местного радио «Альфа».

По словам А.ДАНИЛЕНКО, в результате взрыва пострадало 48 квартир. Жильцы 1-го, 2-го и 3-го подъездов - пострадавшие или семьи погибших - получат взамен квартиры в домах по улице 9-го мая в Евпатории.

«Каждый из них уже знает номер своей квартиры, каждому из них открыт лицевой счет, с каждым из них заключен договор на приобретение квартиры - такой финансовый механизм. Заключен 41 договор, остальные 7 человек захотели получить денежную компенсацию - это их право. По одному из пострадавших (он сейчас находится в больнице города Симферополя, у него более тяжелое состояние) будет принято специальное решение», - сказал мэр Евпатории.

А.ДАНИЛЕНКО, говоря о готовности квартир, в которые будут переселены пострадавшие, сообщил, что в одном из домов степень готовности выше, в другом - степень готовности «эконом». «То есть это практически стены, выводы для сантехприборов и все», - уточнил мэр. Он заверил, что квартиры будут доделаны в ближайшие дни.

«Как показывают некоторые телеканалы, что людей кидают в голые стены, - этого нет, но мы тоже не волшебники и мы не можем сразу привести квартиры к такой степени готовности (чтобы туда сразу могли вселиться все пострадавшие - УНИАН)», - сказал А.ДАНИЛЕНКО.

«Все пострадавшие люди из первых трех подъездов гарантировано - максимально в пределах десятых чисел января - получат квартиры. Это однозначно», - заверил мэр Евпатории.

Как сообщили УНИАН в мэрии Евпатории, есть 42 ордера на квартиры. Ордера будут выдаваться уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается. В Евпатории задержаны трое подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва.