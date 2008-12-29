В Крыму проведут молебен за успешный сезон-2009

В январе 2009 года планируется проведение молебна за сохранение и развитие курортов Крыма и успешное проведение курортного сезона.

Как сообщили организаторы мероприятия, молебен планируется провести 19 января - в праздник Крещения Господня.

В этот день для участников мероприятия запланировано посещение утренней службы в ряде курортных городов Крыма, освящение предстоящего сезона купанием в Черном море и т.д.

Организаторы мероприятия обратились с прошением к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю с просьбой благословить проведение молебна одновременно во всех соборах Крыма.

«Мы глубоко убеждены, что данная инициатива послужит делу духовного развития людей, занятых в курортно-туристической сфере, на благо оздоровления крымчан, гостей полуострова и возрождения крымских курортов - основы экономического благополучия полуострова и его жителей», - говорится в обращении к Лазарю.

Как сообщалось, молебны за сохранение и развитие крымских курортов и успешное проведение курортного сезона проводились в 2007 и 2008 годах.