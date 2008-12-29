Куницын считает подарком к Новому году указ Ющенко о Севастополе

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН позитивно оценивает Указ Президента Украины от 26 декабря «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил в интервью журналистам.

«Это итог нашей работы, можно сказать, наша победа. По сути, это еще одна масштабная региональная государственная программа, которая будет реализована в Севастополе», - отметил он.

По словам С.КУНИЦЫНА, «Президент поддержал предложения Севастопольской городской государственной администрации о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города, и образовал рабочую группу по подготовке предложений по разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития Севастополя».

С.КУНИЦЫН также пояснил, что, согласно указу, рабочая группа должна подготовить проект соответствующего закона.

«Законопроект будет подготовлен, и именно в нем будет определение, что это будет, как будет называться: свободная экономическая зона, или режим свободной экономики. Главное - определено стратегическое направление развития нашего региона. Мы это предлагали, разрабатывали, и Президент согласился с нашими доводами. Думаю, это отличный подарок и городу, и горожанам накануне Нового года», - сказал глава горадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя”.

Согласно документу, Президент поддержал предложения Севастопольской городской государственной администрации относительно принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города, и образовал рабочую группу по подготовке предложений по разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города Севастополя. Сопредседателями рабочей группы назначены первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

Президент поручил рабочей группе подготовить и подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения относительно развития города после 2017 года, когда Черноморский флот Российской Федерации должен покинуть территорию Украины.