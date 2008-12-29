Прокуратура отрабатывает три версии взрыва дома в Крыму

Трое задержанных по уголовному делу по факту взрыва дома в Евпатории должностных лиц коммунального предприятия находятся в качестве подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Андрей ХОЧУНСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов.

«Вчера задержаны три человека - работники коммунального предприятия. С ними проводятся следственные действия. Они задержаны пока в качестве подозреваемых», - сказал А.ХОЧУНСКИЙ, уточнив, что это директор предприятия, мастер и работник, который непосредственно занимался газосварочными работами в подвале.

По словам А.ХОЧУНСКОГО, пока окончательных выводов о причинах взрыва нет. Рассматриваются три основных версии: возможность взрыва в результате вмешательства посторонних лиц, взрыв газовой смеси и взрыв баллонов с кислородом.

При этом он отметил, что «наиболее вероятная версия - нарушение правил безопасности при работе с баллоном с кислородом». Однако эту версию должна подтвердить специальная экспертиза.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатори произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома. 27 человек погибли, 21 человек спасен.

Сразу после взрыва прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело по ст.196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, что повлекло тяжелые телесные повреждения и гибель людей.

Сегодня Генпрокуратура сообщила, что в Евпатории задержаны трое подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в жилом доме. В частности, задержан директор коммунального предприятия «Житловик-1», слесарная мастерская которого находилась в подвальном помещении разрушенных подъездов дома, мастер технического участка и газоэлектросварщик.

Следственно-оперативной группой, с участием работников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы безопасности, в ходе осмотра места происшествия было зафиксировано, что в подвальном помещении разрушенных подъездов дома находилась слесарная мастерская КП «Житловик-1», где хранились баллоны с газом и смесью «МАФ».

С целью выяснения механизма и причин разрушения здания назначено проведение комплексной судебной техническо-химическо-трассологической экспертизы. По делу допрошено более 150 человек, проведена выемка документов указанного коммунального предприятия.

В связи с указанным, 28 декабря 2008 года прокуратурой АР Крым дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины служебная небрежность, повлекшая тяжелые последствия, которое объединено в производство с вышеуказанным делом.