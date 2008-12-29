Украинцы пессимистически настроены в оценках 2009 года

Для каждого пятого украинца 2008 год был хорошим.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного „Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

Участников опроса попросили высказаться о том, каким был 2008 год для них лично, их семьи и для Украины, а также, что они ждут от 2009 года для себя, своей семьи и Украины.

Оценки того, каким был 2008 год для граждан лично и для их семей, одинаковы. Для пятой части граждан, а также их семей этот год был хорошим (соответственно 21,2% и 21,6%), для двух пятых украинцев и их семей 2008 год был ни хорошим, ни плохим (соответственно, 43,6% и 42,9%), а для трети – плохим (соответственно, 32,7% и 32,4%).

Социологи отмечают, что украинцы оценили 2008 год лично для себя и своих семей значительно лучше, чем для страны в целом. Только 4,1% граждан считают, что нынешний год для Украины был хорошим. Пятая часть опрошенных (20,1%) придерживаются мнения, что 2008 год был для Украины ни хорошим, ни плохим. А подавляющее большинство украинцев (67,1%) считают, что этот год был для страны плохим.

Если сравнивать то, как оценивали граждане 2003 и 2008 годы для Украины (за год до президентских выборов), то в оценках наблюдается отрицательная динамика. Негативные оценки 2008 года для страны, по сравнению с 2003 годом, возросли на 26 пунктов – с 41% до 67,1%.

Украинцы пессимистично настроены в ожиданиях от следующего 2009 года лично для себя и для своих семей. Пятая часть граждан ожидает, что для них лично, а также их семей этот год будет лучшим (по 18,4%). Еще пятая часть считает, что для них и их семей 2009 год будет таким же (соответственно, 19,5% и 20%). А две пятых украинцев ожидают, что следующий год для них лично и их семей будет еще хуже (соответственно, 41,7% и 39,3%).

Еще более пессимистически граждане настроены в оценках 2009 года для Украины. Только 12,2% украинцев ожидают, что для страны этот год будет лучшим. Десятая часть (9,9%) придерживается мнения, что 2009 год будет таким же. А подавляющее большинство граждан (57,4%) считают, что следующий 2009 год будет еще хуже для Украины. То есть, пессимистов в 4,7 раза больше, чем оптимистов.

Если сравнивать ожидания от следующего 2009 года для страны с тем, что ожидали в 2003 году от 2004 года, то оценки существенно ухудшились. Негативные оценки ожиданий 2009 года для страны, по сравнению с 2004 годом, выросли на 39 пунктов – с 18% до 57,4%.

Опрос проведен 12–18 декабря 2008 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.