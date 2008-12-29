МЧС призывает СМИ не спекулировать на человеческой беде
Приезд Ющенко не мешал работам
Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций отрицает, что приезд высокопоставленных должностных лиц повлиял на ход спасательных работ на месте взрыва жилого дома в Евпатории.
МЧС официально заявляет, что были спасены все люди, которых было возможно спасти. Это доказывают данные судмедэкспертизы, по которым все 27 жертв погибли в результате взрыва, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
В министерстве отмечают, что спасательные работы не прекращались ни на мгновение, кроме «минут молчания», когда спасатели пытались установить контакт с теми, кто мог остаться под завалами.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что свидетелями темпов проведения спасательных работ были многочисленные журналисты, которые имели все возможности показать реальную картину происшествия и всю хронологию спасательных работ, а также представители местной власти и местные жители, отметили в МЧС.
По данным пресс-службы, специфика здания и характер разрушений свидетельствуют, что в руинах не образовалось никаких пустот, в которых могли бы оставаться травмированные и куда целесообразно было бы подавать подогретый воздух. Хотя на месте работ постоянно в готовности находился воздушный теплогенератор. Кислород в завалы вообще не подавался, чтобы не спровоцировать повторного взрыва.
В связи с этим пресс-служба МЧС призывает СМИ подавать только проверенную информацию и не спекулировать на теме человеческой трагедии и личного горя родственников погибших.
Как сообщалось, в частности, газета “Сегодня” 29 декабря написала, что жители Евпатории жалуются, что приезд руководства страны якобы сбил темп спасательных работ на месте взрыва дома.
Так, отметила одна из жительниц: ”Мой муж работает в милиции и обеспечивал окружение. Он домой вернулся, выпил рюмку коньяка и разрыдался. Рассказал, что из-за приезда кортежа не смогли спасти мальчика, который звонил из-под завалов. На время их присутствия забрали с площадки подачу кислорода под завал, чтобы исключить угрозу взрыва. Когда они уехали, мальчик не отзывался. Его нашли мертвым...”.
Справка УНИАН. Взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. Погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пять находятся в больницах.
25 декабря на месте трагедии побывали Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.