МЧС призывает СМИ не спекулировать на человеческой беде

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций отрицает, что приезд высокопоставленных должностных лиц повлиял на ход спасательных работ на месте взрыва жилого дома в Евпатории.

МЧС официально заявляет, что были спасены все люди, которых было возможно спасти. Это доказывают данные судмедэкспертизы, по которым все 27 жертв погибли в результате взрыва, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В министерстве отмечают, что спасательные работы не прекращались ни на мгновение, кроме «минут молчания», когда спасатели пытались установить контакт с теми, кто мог остаться под завалами.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что свидетелями темпов проведения спасательных работ были многочисленные журналисты, которые имели все возможности показать реальную картину происшествия и всю хронологию спасательных работ, а также представители местной власти и местные жители, отметили в МЧС.

По данным пресс-службы, специфика здания и характер разрушений свидетельствуют, что в руинах не образовалось никаких пустот, в которых могли бы оставаться травмированные и куда целесообразно было бы подавать подогретый воздух. Хотя на месте работ постоянно в готовности находился воздушный теплогенератор. Кислород в завалы вообще не подавался, чтобы не спровоцировать повторного взрыва.

В связи с этим пресс-служба МЧС призывает СМИ подавать только проверенную информацию и не спекулировать на теме человеческой трагедии и личного горя родственников погибших.

Как сообщалось, в частности, газета “Сегодня” 29 декабря написала, что жители Евпатории жалуются, что приезд руководства страны якобы сбил темп спасательных работ на месте взрыва дома.

Так, отметила одна из жительниц: ”Мой муж работает в милиции и обеспечивал окружение. Он домой вернулся, выпил рюмку коньяка и разрыдался. Рассказал, что из-за приезда кортежа не смогли спасти мальчика, который звонил из-под завалов. На время их присутствия забрали с площадки подачу кислорода под завал, чтобы исключить угрозу взрыва. Когда они уехали, мальчик не отзывался. Его нашли мертвым...”.

Справка УНИАН. Взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. Погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пять находятся в больницах.

25 декабря на месте трагедии побывали Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.