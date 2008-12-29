Состояние одного из пострадавших от взрыва остается стабильно тяжелым

Состояние одного из пострадавших в результате взрыва в Евпатории остается стабильно тяжелым.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в телефонном разговоре медики клинической больницы имени Н.А.Семашко (Симферополь).

Напомним, мужчину извлекли из-под завалов под утро 25 декабря. Операция по его спасению, по данным МЧС, длилалсь около часа. Мужчина был буквально «переплетен» обрывками железобетонных конструкций. Спасатели с помощью спецоборудования приподняли куски бетонных плит, которыми был зажат человек, и руками выгребали осыпавшиеся куски конструкций дома. Молодой человек сумел лишь назвать свое имя – Дима.

«Состояние – стабильно тяжелое без ухудшения на данный момент», – сообщили в отделении токсикологической интенсивной терапии и экстракорпоральной гемокоррекции больницы имени Н.А.Семашко. В медучреждении отказались сообщить другие подробности. «Больше я вам ничего не скажу. По телефону мы эту информацию не обсуждаем», – отметил медик.

В евпаторийском оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по телефону сообщили, что у остальных пострадавших (УНИАН: в больнице в Евпатории находятся 4 человекa) «состояние средней степени тяжести с динамикой к улучшению». «Пока на данный момент вся информация», – сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен, из них пятеро доставлены в больницы. Причина взрыва устанавливается. В Евпатории задержаны трое подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в доме.