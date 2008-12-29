Перед пенсионерами Севастополя выполнили обязательства на 2008 г.

В Севастополе органы Пенсионного фонда Украины выполнили свои обязательства на 2008 год перед пенсионерами города.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе Татьяна КРАВЦОВА.

«Несмотря на то, что сегодня в Украине не очень стабильная политическая и экономическая ситуация, тем не менее, выплаты пенсий произведены вовремя и в срок. Сегодня мы закончили финансирование и выплату пенсий гражданским пенсионерам за декабрь», - подчеркнула Т.КРАВЦОВА.

По ее информации, по итогам текущего года бюджет фонда составит более 1 млрд. грн. «Это очень большая сумма, и мы надеемся, что вот этот задел, который мы сделаем в конце года, даст нам возможность своевременно, ежедневно финансировать пенсии января 2009-го», - сказала она.

В то же время, как отметила Т.КРАВЦОВА, «впервые за 17 лет органы ПФУ в Севастополе, впрочем, как и все остальные регионы Украины, не полностью выполняют бюджетные показатели». Тем не менее, подчеркнула она, «мы практически приближаемся к их выполнению, сегодня и завтра нам деньги поступят, и мы планируем выйти на 97-98%». (Главное управление ПФУ в городе Севастополе за счет собственных доходов финансируется на уровне 91% -УНИАН).

Т.КРАВЦОВА также сообщила, что «по городу Севастополю средняя пенсионная выплата по «гражданским» пенсионерам составляет более 970 грн. и превышает средний размер пенсий по Украине. Что касается «военных» пенсионеров, то средняя пенсионная выплата у них составляет более 1700 грн.», сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе - 115 тыс. пенсионеров, из них 84 тыс. - «гражданские», и более 20,5 тыс. - «военные».