Задержаны подозреваемые по делу о взрыве в Евпатории

В Евпатории задержаны трое подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

В частности, задержан директор коммунального предприятия «Житловик-1», слесарная мастерская которого находилась в подвальном помещении разрушенных подъездов дома, мастер технического участка и газоэлектросварщик.

Как напомнили в ГПУ, сразу после взрыва прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело по ст.196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, что повлекло тяжелые телесные повреждения и гибель людей, и взяла в свое производство.

После этого следственно-оперативная группа при участии работников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы безопасности в ходе осмотра места события зафиксировала, что в подвальном помещении разрушенных подъездов дома находилась слесарная мастерская КП «Житловик-1», где хранились баллоны с газом и со смесью «МАФ». Характерное повреждение стен здания именно в подвальном помещении дало основания считать, что взрыв произошел именно в нем. По выводам взрыво-технической экспертизы следы действия взрывчатых веществ и их остатков не выявлены, подчеркнули в ГПУ.

С целью выяснения механизма и причин разрушения здания назначено проведение комплексной судебной техническо-химическо-трассологической экспертизы. По делу допрошены свыше 150 человек, проведена выемка документов указанного коммунального предприятия.

В связи с этим, 28 декабря 2008 года прокуратурой АР Крым дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины “служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия), которая объединена в производство с вышеупомянутым делом.

По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины и были задержаны упомянутые лица.

Следствие по делу продолжается, его ход контролируется Генеральной прокуратурой Украины.