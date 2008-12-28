Погода на Новый год

В понедельник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза; в восточной части и в Карпатах ночью 14-19°, днем 6-11° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем около 0°, сообщили в Укргидрометцентре.

30-31 декабря - облачно с прояснениями. Без осадков, лишь 30 декабря в западных и северных областях, 31 декабря в Крыму и Приазовье местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях ночью 7-12°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 13-18°, при прояснениях в восточных, Днепропетровской области и в Карпатах 20-24° мороза, днем 9-14° мороза (в южной части местами 2-7° мороза); на Южном побережье Крыма ночью 10-12° мороза, днем около 0°.

1 января в северных, центральных и местами восточных областях, 2 января в южной и восточной части небольшой снег, мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Температура 1 января ночью в западной части Украины 5-11° мороза, на остальной территории 9-15° мороза (на юго-востоке 16-22° мороза), днем 0-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза; 2 января ночью 7-13°, днем 4-10° мороза (на протяжении суток в Крыму и на юге Одесской области, днем в западных областях 1-7° мороза). На Южном побережье Крыма температура ночью 1 января 4-9° мороза, 2 января около 0°; днем 1-4° тепла.