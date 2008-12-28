Взрыв в Евпатории произошел из-за разгерметизации баллона с газом?

Причиной взрыва в жилом доме в Евпатории стала разгерметизация одного из газовых баллонов, которые хранились в подвальном помещении и содержание которого вступило в реакцию с горюче-смазочными материалами, находившимися рядом, заявляют эксперты.

Об этом сообщает телеканал ”1+1” со ссылкой на следственную комиссию, которая расследует причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате трагедии 27 человек погибли, 21 спасен.