Опубликован список 27-ми погибших в результате взрыва в Евпатории

Опубликован список 27-ми погибших в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме №67 по улице Некрасова в Евпатории. При взрыве, в том числе, погибли трое детей – 1998, 2003 и 2006 годов рождения.

Список опубликован в городской общественно-политической газете «Евпаторийская здравница» (№248, номер за субботу).

В результате трагедии погибли Белкин Юрий Владимирович (1931 г.р.), Белкина Наталья Юрьевна (1963 г.р.), Белкина Маргарита Андреевна (1982 г.р.); Гаков Денис Викторович (1978 г.р.), Гакова Светлана Петровна (1978 г.р.) и Гакова Валерия Денисовна (2006 г.р.); Дегтярь Леонид Аникеевич (1933 г.р.), Дегтярь Валентина Николаевна (1942 г.р.); Кобзарь Людмила Ивановна (1950 г.р.), Кобзарь Геннадий Владимирович (1949 г.р.); Лагутин Владимир Николаевич (1972 г.р.), Лагутин Игорь Владимирович (1998 г.р.); Трапезникова Анна Леонидовна (1964 г.р.), Трапезникова Калерия Родионовна (1934 г.р. – гость из российского города Пермь); Чаусовская Ирина Васильевна (1950 г.р.), Чаусовский Дмитрий Михайлович (1950 г.р.).

Также погибли Сурмилова Любовь Григорьевна (1924 г.р.), Иващенко Людмила Петровна (1927 г.р.), Пигусова Любовь Антоновна (1928 г.р.), Тистол Лидия Александровна (1939 г.р.), Кузьминова Лариса Александровна (1958 г.р.), Гурьева Татьяна Николаевна (1958 г.р.), Краевой Андрей Александрович (1958 г.р.), Головко Сергей Степанович (1963 г.р.). Молодцова Наталья Васильевна (1972 г.р.), Березюк Фатима Викторовна (1988 г.р.), Леонтьев Никита Дмитриевич (2003 г.р.).

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома, также пострадал третий подъезд. В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное по статье 196 УК Украины по факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества, которое повлекло гибель людей. В Генеральной прокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано на другую статью.

Рассматривается несколько причин взрыва. Среди них - взрыв баллонов с кислородом в подвальном помещении пятиэтажки, бытовой взрыв в квартире, постороннее вмешательство в газовую систему (и не только), взрыв других веществ.

26 декабря в подвале пятиэтажки был обнаружены 11 баллонов – 6 баллонов пропановых и 5 баллонов, по цвету соответствующих кислородным. В подвале дома располагалась мастерская ЖЭКа.