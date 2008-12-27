Администраця позитивно оценивают указ Ющенко о развитии Севастополя

Севастопольская городская государственная администрация позитивно оценивает указ Президента «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН в «прямом эфире» ТРК «Бриз».

По мнению В.КАЗАРИНА, положительным является то, что в указе определены конкретные сроки выполнения поставленных Президентом конкретных заданий, направленных на обеспечение комплексного развития Севастополя.

«В конце февраля - в начале марта мы должны подготовить весь пакет документов и представить его Президенту Украины. Мы это, конечно, сделаем, потому что уже подготовлены и черновики этих документов. И если в начале марта состоится подписание указов, которые будут как бы реализовывать это право, которое нам дано, то с марта мы уже начнем жить в новом экономическом измерении», - сказал В.КАЗАРИН.

Он считает, «создание свободной экономической зоны в Севастополе станет не только точкой роста города, или, например, Крымского полуострова, она станет точкой роста всей Украины, и точкой роста экономики стран Черноморского бассейна».

В.КАЗАРИН считает, что данный указ Президента Украины создает севастопольцам «условия для оптимистического взгляда в завтрашний день».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя».

Согласно документу, Президент поддержал предложения Севастопольской городской государственной администрации относительно принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города, и образовал рабочую группу по подготовке предложений по разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города Севастополя. Сопредседателями рабочей группы назначены первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

Президент поручил рабочей группе подготовить и подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения относительно развития города после 2017 года, когда Черноморский флот Российской Федерации должен покинуть территорию Украины.