Кабмин распорядился, чтобы дома больше не взрывались

Правительство одобрило распоряжение относительно ликвидации последствий взрыва дома в Евпатории и избежания подобных трагедий в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в начале заседания правительства.

Распоряжением, в частности, предусмотрено проведение проверки подвальных и цокольных помещений жилых домов, а также зданий учебных заведений и заведений культуры на наличие в них опасного производства или на хранение опасных веществ.

Кроме того, документом предусмотрено до 29 декабря провести разъяснительную работу с жильцами пострадавшего дома в Евпатории относительно возможностей получения нового жилья, а также обеспечить жильем всех пострадавших.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Министерство регионального развития и строительства Украины и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций должны за один день проверить состояние квартир в других подъездах пострадавшего дома на пригодность их к проживанию, Министерство здравоохранения должно обеспечить контроль за состоянием здоровья пострадавших, бесплатное лечение и психологическую помощь пострадавшим людям.

Министерству образования и науки поручено обеспечить бесплатное обучение студентов из пострадавших семей, которые учились на платной основе.

Кроме того, МЧС, МинЖКХ и НАК «Нафтогаз Украины» должны усилить контроль в газовом хозяйстве с целью недопущения взрывов газа в жилых домах.

Правительство также поручило Министерству юстиции обеспечить упрощение процедуры оформления документов для пострадавших от взрыва в Евпатории.

Распоряжениям также предусматривается создать «горячую» телефонную круглосуточную линию в МинЖКХ, Минрегионстрое и МЧС для приема звонков от граждан, которые обращались с жалобами в местные органы власти об опасных веществах в домах, однако не получили ответа.

Распоряжением также предусмотрено создание благотворительного счета для перечисления благотворительной помощи пострадавшим.