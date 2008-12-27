Списки пострадавших от взрыва переданы для выделения помощи

На сегодняшний день уже составлены все списки пострадавших в результате взрыва жилого дома в Евпатории, и эти документы переданы в «Ощадбанк» для предоставления им материальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины сообщил заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

«По состоянию на вчерашний день, уже все списки пострадавших составлены, переданы в отделение «Ощадбанка», открыты персональные счета на каждую семью погибших и пострадавших людей. Деньги перечислены - деньги находятся на счету, и люди могут их получать…», - сказал П.РОЗЕНКО, подчеркнув, что деньги можно будет получить не по паспорту, а по специальному удостоверению, которое выдается региональным управлением труда и социальной политики.

Говоря о суммах компенсационных выплат, он уточнил, что в качестве компенсации утерянного имущества семьи, проживавшие в однокомнатных квартирах, получат по 40 тыс. грн., двухкомнатных – по 50 тыс., грн. и трехкомнатных – 60 тыс. грн.

Также замминистра сообщил, что каждому человеку, который находятся на лечении после взрыва, будет выплачена помощь в размере 10 тыс. грн.

Кроме того, П.РОЗЕНКО уточнил, что в результате взрыва полностью было разрушено 33 квартиры и серьезно повреждены 15 квартир. «Таким образом, 44 квартиры… не пригодны для проживания, но это не окончательный перечень. Если комиссия подтвердит, что в квартирах других подъездов также нельзя жить, то этот список будет расширен», - сказал он.

П.РОЗЕНКО уточнил, что из 48-ми разрушенных квартир 29 семей обратились с просьбой выделить им новое жилье, и уже вчера им были предложены квартиры в новостройке.

При этом он отметил, что, учитывая большую площадь квартир в новостройках, люди фактически улучшат свои жилищные условия.

«Если предлагаемые квартиры устроят пострадавших, то сегодня-завтра будут решены все юридические вопросы, вплоть до принятия решения сессией Евпаторийского горсовета, и люди с понедельника уже могут вселиться в новые квартиры», - отметил П.РОЗЕНКО.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня начинаются похороны погибших в результате взрыва, которые будут организованы за счет местного бюджета.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.