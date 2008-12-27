Можно ли жить в подъездах полуразрушенного дома в Евпатории?

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА заявляет, что сегодня к вечеру будет подготовлено заключение о возможности проживания в уцелевших подъезда дома в Евпатории, разрушенного в результате взрыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАНДРА сообщил сегодня во время внеочередного заседания правительства.

«Комиссия в составе Минрегионстроя и МинЖКХ, представителей региональных властей АРК и проектных институтов пришла к заключению, что третий подъезд не приспособлен для проживания, и есть проект, что четвертый, пятый и шестой подъезды пригодны для проживания. Такое заключение было сделано после визуального обследования», - сказал В.ШАНДРА.

В то же время, министр подчеркнул, что сегодня комиссия в результате более тщательного обследования уцелевших подъездов примет решение об их пригодности для проживания.

«Уже начались спекуляции по четвертому, пятому и шестому подъездам. Я думаю, что компетентные органы сделают заключение, примут решение. Какое решение будет принято, такое решение и будет выполняться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды пятиэтажки, поврежден третий.

В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.