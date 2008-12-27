Правительство потребует возбудить дела на виновных во взрыве

Правительство будет инициировать возбуждение уголовных дел в отношении виновных в трагедии, произошедшей в Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание правительства.

«Правительство будет выступать инициатором возбуждения уголовного дела в отношении тех…, кто так халатно относился к своему делу», - сказала премьер.

Она отметила, что, по информации правительства, взрыв в жилом доме в Евпатории произошел в мастерской, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что по информации, которой располагает правительство, на протяжении года жители пострадавшего дома писали письма начальнику управления городского хозяйства об этой ситуации.

«Год люди писали, боялись за свою жизнь», - сказала премьер.

Она отметила, что эти письма стали основанием для возбуждения уголовного дела. «Комментариев это не требует, это требует уголовных дел», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Украины. В Генеральной прокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано на другую статью.