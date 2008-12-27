Тимошенко о Евпатории: Кабмин сделал всё - от А до Я

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство перечислило все необходимые средства для выплаты компенсаций пострадавшим в результате взрыва в доме в Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, открывая заседание правительства.

«Все деньги, которые перечислило правительство, находятся на счетах людей в «Ощадбанке», - сказала премьер.

Она отметила, что правительство, в частности, перечислило деньги на приобретение квартир даже большей площади, чем в тех, в которых люди жили до взрыва, на компенсацию материального ущерба, а также на компенсацию семьям, в которых есть погибшие – по 100 тыс. грн.

«Все, что нужно было от правительства, мы сделали от А до Я, теперь дело за мэром», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что до Нового года планирует еще раз посетить Евпаторию, чтобы пообщаться с людьми и проверить, как выполняется решение правительства.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Кабинет Министров выделил 70 млн. грн. на осуществление авансовых платежей для выплат компенсаций гражданам, пострадавшим от взрыва жилого дома в Евпатории.

Сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ сообщил, что «Ощадбанк» выплатил 2,5 млн. грн. авансовых компенсаций пострадавшим от взрыва дома в Евпатории.