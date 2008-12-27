К разрушенному взрывом дому в Евпатории возложили цветы

Евпаторийские спасатели сегодня возложили цветы к частично разрушенному взрывом дому в Евпатории по улице Некрасова.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, спасатели положили красные гвоздики на фундамент дома к иконе, которая была найдена среди развалин.

Почтить память 27-ми погибших в результате взрыва, помимо спасателей, собрались родные и близкие, а также жильцы уцелевших подъездов дома №67 по улице Некрасова и жители Евпатории.

Затем сотрудники МЧС приступили к очистке близлежащей территории от разрушенных обломков строительных конструкций.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном шестиподъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома, также пострадал третий подъезд. В результате трагедии погибли 27 человек, в том числе – трое детей. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное по статье 196 УК Украины по факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества, которое повлекло гибель людей. В Генпрокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано на другую статью.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки, в мастерской ЖЭКа. В подвале дома 26 декабря нашли 11 баллонов.