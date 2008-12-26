Главной версией взрыва в Евпатории остается взрыв баллонов – МЧС

Главной версией взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории остается взрыв баллонов с кислородом.

Об этом телеканалу "Интер" сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА.

При этом министр отметил, что в рамках уголовного дела отрабатываются все версии. "Все версии имеют право на жизнь, - сказал глава МЧС. - Главная версия причины взрыва остается той же, что и была, это все-таки взрыв кислородных баллонов".

В.ШАНДРА добавил, что "фактически снята версия относительно взрыва бытового газа".

Спасатели сегодня вечером закончили разбор завалов разрушенной в результате взрыва части пятиэтажки. "То, что касалось разрушенного здания (части здания), разобрано полностью, осталось частично убрать вокруг (здания)", - сообщили в евпаторийском штабе.

По данным собеседника УНИАН, после разбора завалов количество погибших в результате взрыва не изменилось и составляет 27 человек, количество спасенных также не изменилось – 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома. В подвале пятиэтажки, в мастерской ЖЭКа, хранились баллоны с кислородом и ацетиленом.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки, в мастерской ЖЭКа.