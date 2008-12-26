Алушта и Симферополь без НАТО - это незаконно, доказывает прокуратура

Прокуратура Алушты оспорила в суде решение Алуштинского городского совета об объявлении города «территорией без НАТО».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Вопрос о подобном статусе Симферополя рассматривается в апелляционном суде, добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Симферопольский горсовет объявил город «территорией без воинских формирований НАТО». Таким образом депутаты высказались против проведения «потенциально опасных учений» НАТО на территории Симферополя. Кроме того, депутаты выступили против проведения в Симферополе агитации за Североатлантический альянс (круглых столов, лекций и т.д.).

19 ноября Алуштинский горсовет объявил город «территорией без НАТО». Как говорилось в решении, в Алуште не могут проводиться «потенциально опасные» для горожан учения с участием воинских формирований представителей блока НАТО. Также депутаты горсовета выступили против проведения в Алуште круглых столов и рекламных кампаний, «направленных на пропаганду НАТО».