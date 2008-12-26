В Евпатории закончен разбор завалов на месте взрыва в пятиэтажке

Спасатели закончили разбор завалов разрушенной в результате взрыва части пятиэтажного жилого дома в Евпатории.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили по телефону в евпаторийском оперативном штабе по ликвидации последствий взрыва.

"То, что касалось разрушенного здания (части здания), разобрано полностью, осталось частично убрать вокруг (здания)", - сообщили в евпаторийском штабе", - сообщили в штабе.

По данным собеседника агентства, количество погибших в результате взрыва не изменилось и составляет 27 человек.

Количество спасенных также не изменилось – 21 человек, из них 5 находятся в больницах.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.