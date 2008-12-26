Член банды «Сейлем» получил 9 лет тюрьмы за кровавую разборку

Апелляционный суд Крыма приговорил к 9-ти годам лишения свободы члена преступной группировки «Сейлем», который в 90-х годах прошлого века организовал разборку с конкурентами в Евпатории, в результате которой пострадали отдыхающие.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство напоминает, что разборка произошла в августе 1997 года. «Выяснение отношений бандиты затеяли в кафе, расположенном на территории детского лагеря, которое в летний сезон было наполнено людьми. Преступники начали перестрелку, в результате которой пострадали ни в чем неповинные отдыхающие. Конкурент, на которого «охотились» бандиты, остался жив благодаря вовремя оказанной ему медицинской помощи», - сообщили в прокуратуре. В результате разборки пострадали две женщины, в том числе одна из пострадавших от полученных ранений скончалась.

В результате расследования, которое не прекращалось все это время, член банды «Сейлем» - заказчик убийства конкурента, был установлен и передан суду. «Прокуратурой полностью доказана его вина в организации физического устранения одного из руководителей евпаторийской группировки. За это преступление Апелляционный суд Крыма назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы», - сообщили в прокуратуре. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, в 1990-х годах ряд ОПГ, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на Крымском полуострове.