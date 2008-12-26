Ющенко подумывает над судьбой Севастополя после 2017-го года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал рабочую группу для изучения возможностей использования после 2017 года инфраструктуры Севастопольской бухты в невоенных целях.

Об этом говорится в Указе Президента “О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя”, размещенном на его официальном сайте.

Согласно документу, Президент поддержал предложения Севастопольской городской государственной администрации относительно принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города, и образовал рабочую группу по подготовке предложений по разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города Севастополя.

Сопредседателями рабочей группы назначены первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН. Им поручено внести в недельный срок предложения по персональному составу рабочей группы.

Президент поручил рабочей группе подготовить и подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения относительно: углубления трансграничного сотрудничества в Причерноморском регионе, направленного, в частности, на реализацию проектов (программ) по решению проблем экологического характера, в том числе связанных с разливами нефти в бассейне Черного моря; использования после 2017 года инфраструктуры Севастопольской бухты в невоенных целях, перепрофилирования и модернизации логистической, в том числе портовой, инфраструктуры; привлечения иностранных инвестиций для развития в городе энергетического машиностроения, судостроения, транспортного комплекса, пищевой промышленности и жилищного строительства; обеспечение занятости населения и уменьшения уровня безработицы в городе; улучшения доступа жителей города к информации, в частности, путем развития и расширения сети ретрансляторов; проектов соответствующих законодательных актов.

Как сообщалось, Черноморский флот Российской Федерации должен оставить территорию Украины в 2017 году.