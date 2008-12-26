Польша скорбит вместе с Евпаторией

Глава правительства Польши Дональд ТУСК выразил соболезнование украинскому премьеру Юлии ТИМОШЕНКО в связи с трагедией в Евпатории, в результате которой погибли 27 человек, в том числе трое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, Д.ТУСК направил письмо Ю.ТИМОШЕНКО 25 декабря.

«С глубокой печалью воспринял сообщение о трагедии...», - написал Д.ТУСК в письме украинскому премьеру. Он подчеркнул, что разделяет печаль с украинским народом.

Д.ТУСК также от имени всех поляков попросил принять самые искренние слова соболезнования.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые сохранялись в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.