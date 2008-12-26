Азербайджан соболезнует Евпатории

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ выразил соболезнование главе Украины Виктору ЮЩЕНКО в связи со взрывом жилого здания в городе Евпатории, приведшим к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом информагентство ”Туран” передает со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.

И.АЛИЕВ от имени народа Азербайджана и от себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Украины, родным и близким погибших, всему украинскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщал УНИАН, в Евпатории 24 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме. Разрушен первый и второй подъезды дома. Погибли 27 человек.