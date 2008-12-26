В Евпатории начались выплаты платежей пострадавшим от взрыва

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что люди, пострадавшие в результате взрыва в жилом доме в Евпатории, могут получить авансовые платежи в Территориальном центре по обслуживанию пенсионеров по адресу: Евпатория, ул. Пушкина, 39.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам А.ТУРЧИНОВА, речь идет об авансовой выплате на уровне 20 тыс. грн. для тех, кто в результате взрыва утратил жилье, и 10 тыс. грн. - за существенно поврежденное жилье.

Первый вице-премьер-министр также сообщил, что процесс выплат проходит под персональным контролем министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что выплата платежей будет осуществляться до тех пор, пока будут приходить пострадавшие люди.