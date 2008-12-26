В Евпатории в подвале дома нашли баллоны

В подвальном помещении разрушенного взрывом жилого дома в Евпатории выявлено 11 баллонов.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора.

По данным центра, сейчас заканчивается очистка подвального помещения дома по ул. Некрасова 67.

По состоянию на 15.50 горноспасателями выявлено:

- баллонов пропановых ёмкостью 5 л. (4 шт);

- баллонов пропановых ёмкостью 50 л. (2 шт), в одном из баллонов при закрытом состоянии вентиля происходит травление газа, второй пустой с маховиком в открытом положении;

- баллоны – 22 литра (2 шт.), по цвету соответствующие кислородному;

- баллоны – 10 литров (2 шт.) по цвету соответствующие кислородному;

- баллон – 2 литра (1 шт.) по цвету соответствующие кислородному.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома.

По последниым данным, погибли 27 человек, спасены – 21.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.