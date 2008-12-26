Спасатели добрались до подвалов дома в Евпатории

По данным на 15.00 продолжается разбор завалов на месте взрыва пятиэтажного жилого дома в Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, спасатели МЧС разгребают строительные конструкции, которые провалились в подвальные помещения дома.

По последним данным, количество жертв взрыва не изменилось и составляет 27 человек. Количество спасенных также не изменилось – 21 человек, из них 5 находится в больнице.

Недавно на место чрезвычайного происшествия прибыло крымское руководство – глава парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО и руководитель правительства Крыма Виктор ПЛАКИДА. Кроме того, на месте чрезвычайного происшествия находится руководство Евпатории.

В работах по разбору завалов задействованы порядка 250 сотрудников МЧС. Спасатели, как сообщил по телефону УНИАН помощник начальника крымского ГУ МЧС Владимир ИВАНОВ, работают посменно. Спасатели надеются, что к концу сегодняшнего дня работы будут закончены. Спасатели работают и вручную, и с применением спецтехники, в частности кранов.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки, в мастерской ЖЭКа.