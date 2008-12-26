В Крыму покажут «Тепло детских сердец»

С 27 по 29 декабря в Международном детском центре «Артек» (Крым) пройдет Всеукраинский фестиваль «Тепло детских сердец».

По информации пресс-службы МДЦ «Артек», подарок к Новому году от Департамента криминальной милиции по делам детей МВД Украины получили 270 детей, лишенных родительской заботы, в их числе дети-сироты и воспитанники школ-интернатов. Все они станут участниками Всеукраинского фестиваля «Тепло детских сердец».

Цель фестиваля - содействие духовному, эстетическому, культурному развитию детей, лишенных родительского внимания. Стражи порядка уверены, что такие мероприятия позитивно влияют на уменьшение возможности риска совершения детских правонарушений, а также способствуют привлечению внимания к проблемам и профилактике правонарушений в детской среде.

«Три фестивальных дня в «Артеке» станут для ребят прекрасной новогодней сказкой. Дети примут участие в творческих конкурсах, которые пройдут в трех номинациях: солист-вокалист, вокальные и танцевальные коллективы», - отметили в пресс-службе.

Награждение победителей с вручением ценных подарков состоится 28 декабря. Дети получат подарки и от работников областных подразделений криминальной милиции по делам детей, которые сопровождают детей в «Артек» и везут для вручения юным талантам игрушки-эмблемы областей.