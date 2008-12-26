Почти 50% украинцев назвали Ющенко политразочарованиям года

47,6% украинских граждан назвали Президента Виктора ЮЩЕНКО “политическим разочарованиям года”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом засвидетельствовало проведенное Центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова социологическое исследование “Мнение граждан Украины об итогах 2008 года, власти, политиках, ситуации в стране”, результаты которого были обнародованы сегодня на пресс-конференции.

“Пессимизм населения относительно развития событий в стране растет. Только 3,2% респондентов ответили, что события в государстве развиваются в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 85,4%. Эти показатели являются значительно хуже, чем в конце 2007 года”, - констатировал по результатам соцопроса директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

Он отметил, что оценки изменений в Украине в различных сферах на протяжении 2008 года являются крайне негативными и значительно хуже, чем в конце 2007-го. “Преимущественно негативные изменения констатируются во всех сферах жизни. Наиболее негативно оцениваются изменения в уровне цен и тарифов, экономическом положении страны, уверенности в завтрашнем дне”, - сказал эксперт.

Он сообщил, что политиком 2008 года (как и в прошлом году) чаще всего граждане называли Юлию ТИМОШЕНКО, хотя доля тех, кто так считает, уменьшилась почти вдвое (с 30,7% до 17,8%). Вторым по частоте упоминаний, как и в прошлом году, был Виктор ЯНУКОВИЧ (10,6%). На третью позицию вышел Арсений ЯЦЕНЮК (9,1%). Дальше согласно рейтингу расположились Владимир ЛИТВИН (7,6%), Петр СИМОНЕНКО (3,6%), Виктор ЮЩЕНКО (2,3%) и Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (1,5%).

В то же время, как показал опрос, “политическим разочарованием года” почти половина опрошенных – 47,6% - назвала В.ЮЩЕНКО.

Исследование также констатировало чрезвычайно низкий уровень поддержки В.ЮЩЕНКО – его действия не поддерживают 76,4% украинцев.

Также результаты опроса показали снижение уровня поддержки деятельности премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО (полностью поддерживают 11,2%). Это же касается и уровня поддержки В.ЯНУКОВИЧА (10,4%). В то же время по сравнению с октябрем увеличилась доля тех, кто поддерживает действия А.ЯЦЕНЮКА (8,5%) и В.ЛИТВИНА (6,9%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 декабря 2008 года. Были опрошены 2017 респондентов, старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым. Опрос осуществлялся в 129 населенных пунктах (из них 75 городских и 54 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3%.