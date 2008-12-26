В Крыму задержали более 50 тысяч литров коньяка

Сотрудники Крымской таможни совместно с Главным управлением СБУ в Крыму задержали свыше 50 тыс. литров коньяка стоимостью почти 1 млн. грн.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, одним из крымских предприятий были поданы к оформлению на таможню документы на 50 тыс. 821 литр ”необработанного купажа дивины (коньячное сырье)”. Сырье было доставлено автоцистернами из Молдовы двумя поставками.

После принятия к оформлению груза сотрудники таможни, в связи с возникновением противоречий относительно кодировки и классификации заявленного товара, провели тщательный анализ правдивости заявленных характеристик товара. Эксперты выяснили, что товар, заявленный как ”необработанный купаж дивины (коньячное сырье)”, является настоящим коньяком.

В то же время, по данным таможенников, декларант не хотел признавать сырье коньяком, поскольку в таком случае фирме пришлось бы оплатить таможенных платежей на 246 тыс. грн. больше.

Сотрудники Крымской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а груз задержали до решения суда.