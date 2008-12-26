Сегодня в Украине – день траура

27 людей погибли в Евпатории из-за взрыва в жилом пятиєтажном доме.

Количество спасенных не изменилось – двадцать один человек.

Спасатели разбирают завалы на уровне подвала пятиэтажки.

В связи с трагедией, произошедшей 24 декабря в Евпатории и приведшей к человеческим жертвам, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом объявил 26 декабря 2008 года днем траура в Украине.

В соответствии с документом, в день траура на всей территории Украины будет приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.